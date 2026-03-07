Tre giovani stranieri sono stati fermati ad Arezzo mentre viaggiavano in auto con un ampio assortimento di arnesi da scasso. La Polizia li ha fermati e ha sequestrato gli strumenti, evitando che potessero essere utilizzati per commettere furti o altri reati contro il patrimonio. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con l’allontanamento dei tre uomini dalla città.

Tre cittadini stranieri sono stati fermati dalla Polizia di Stato ad Arezzo mentre si aggiravano in auto con strumenti atti allo scasso. I tre, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti a provvedimenti di allontanamento dal territorio per prevenire ulteriori episodi di furto e scasso. Il controllo della Polizia ad Arezzo Il fermo e l'identificazione dei tre uomini La scoperta degli arnesi da scasso Sanzioni e provvedimenti di allontanamento Fogli di via per prevenire nuovi reati Il controllo della Polizia ad Arezzo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato ad Arezzo nella serata di ieri, durante i consueti servizi di controllo del territorio predisposti lungo le principali vie d’accesso al centro cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Circolavano in auto con arnesi da scasso di vasto assortimento ad Arezzo, fermati tre giovani

