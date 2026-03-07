Circolavano in auto con arnesi da scasso di vasto assortimento ad Arezzo fermati tre giovani

Tre giovani stranieri sono stati fermati ad Arezzo mentre viaggiavano in auto con un ampio assortimento di arnesi da scasso. La Polizia li ha fermati e ha sequestrato gli strumenti, evitando che potessero essere utilizzati per commettere furti o altri reati contro il patrimonio. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con l’allontanamento dei tre uomini dalla città.

Tre cittadini stranieri sono stati fermati dalla Polizia di Stato ad Arezzo mentre si aggiravano in auto con strumenti atti allo scasso. I tre, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti a provvedimenti di allontanamento dal territorio per prevenire ulteriori episodi di furto e scasso. Il controllo della Polizia ad Arezzo Il fermo e l'identificazione dei tre uomini La scoperta degli arnesi da scasso Sanzioni e provvedimenti di allontanamento Fogli di via per prevenire nuovi reati Il controllo della Polizia ad Arezzo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato ad Arezzo nella serata di ieri, durante i consueti servizi di controllo del territorio predisposti lungo le principali vie d’accesso al centro cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

