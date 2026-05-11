Due giovani sono morti in un incidente avvenuto all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, due moto si sono scontrate in modo fatale, causando il decesso di entrambi i conducenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori, ma per i ragazzi non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante i rilievi.

Tragedia a Roma, lungo viale Marconi, a sud della Capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella serata di domenica 10 maggio all'intersezione con via del Valco di San Paolo. I due giovani, entrambi italiani, erano alla guida di due moto che si sono scontrate: sono morti nell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti del VIII gruppo Tintoretto della Polizia locale, tutt'ora impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.,, "Chiediamo con forza alle istituzioni interventi urgenti e concreti su uno degli incroci più pericolosi della città, teatro di incidenti gravi e mortali".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scontro fra moto a Roma, morti due ragazzi

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INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

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