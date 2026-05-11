Scomparsi nel nulla da tre settimane nessuna notizia della madre e figli

Da più di ventuno giorni non ci sono notizie di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, scomparsi da lunedì 20 aprile. La donna, di 49 anni, e i suoi figli adolescenti, di 14 e 16 anni, non sono stati più rintracciati da allora. Le autorità stanno indagando sulla loro sparizione, mentre amici e familiari attendono aggiornamenti. La famiglia ha sporto denuncia e sono in corso accertamenti per cercare di rintracciare le persone scomparse.

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Il silenzio avvolge ormai da ventuno giorni la sorte di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dallo scorso lunedì 20 aprile insieme ai suoi due figli adolescenti, di 14 e 16 anni. Quella che doveva essere una breve parentesi di relax in un campeggio a Gemona (dove il gruppo non è mai.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Madagascar en train : entre jungle, traditions et lémuriens Des Trains Pas Comme Les Autres - SBS Notizie correlate Scomparsi nel nulla, da tre settimane nessuna notizia della madre e dei due figliIl silenzio avvolge ormai da ventuno giorni la sorte di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa dallo scorso lunedì 20 aprile insieme ai... Argomenti più discussi: Scomparsi nel nulla, da tre settimane nessuna notizia della madre e figli; Famiglia sparita nel nulla da due settimane: ricerche in corso; Donna e figli scomparsi, tre settimane senza alcuna notizia; Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, trovate due lettere in casa del padre di lei. Ipotesi suicidio. Angelo Griffo scomparso nel nulla da tre settimane: Continuiamo le ricerche, vi prego di non abbandonarci ift.tt/y0pS816 x.com perché gli strumenti di rischio interno non rilevano i veri problemi fino a quando i dati non sono già scomparsi? reddit Donna e figli scomparsi, tre settimane senza alcuna notizia(ANSA) - TARCENTO, 11 MAG - Sono passate tre settimane esatte da quando, lunedì 20 aprile, Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e i figli di 14 e 16 anni sono scomparsi nel nulla dopo aver annunciato ai fa ... gazzettadiparma.it