Una donna di 84 anni è scomparsa a Bologna. La signora si è allontanata da casa in via Spina, nella zona Fossolo, nella mattina di domenica 10 maggio. La famiglia ha diffuso l’appello sui social per chiedere aiuto nel ritrovarla. La polizia e le associazioni di volontariato stanno collaborando alle ricerche. La donna non è stata ancora trovata e si continua a cercarla nella zona.

Bologna, 11 maggio 2026 – E’ scomparsa a Bologna la signora Bruna Boschetti e sui social si sta muovendo la rete virtuale per ritrovarla: l’anziana ha 84 anni e si è allontanata da casa in via Spina, nella zona Fossolo, la mattina di domenica 10 maggio. La donna è alta circa 1.60 e ha una corporatura media, soffre di lievi amnesie e quindi potrebbe essere confusa. L’appello sui social: “Aiutateci a ritrovarla”. Oltre agli appelli lanciati dai cittadini e dai residenti della zona, a diramare l’annuncio di ricerca è stata l’Associazione Penelope. La pensionata versa in condizioni di fragilità e ha bisogno di aiuto, chiunque possa fornire informazioni può chiamare il 112 o l'associazione Penelope al numero 3475324925.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa a 84 anni: si cerca Bruna Boschetti. “Aiutateci a trovarla”

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