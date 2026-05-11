Scienziati distruggono i virus di Covid e influenza con le onde sonore | la nuova arma contro i patogeni

Un gruppo di scienziati ha sviluppato un metodo che utilizza onde sonore per eliminare i virus. Attraverso questa tecnica, sono state distrutte le particelle virali del coronavirus SARS-CoV-2 e del virus H1N1 dell'influenza. L’esperimento ha dimostrato che le onde sonore possono essere efficaci nel danneggiare i patogeni, offrendo una possibile novità nel campo della lotta alle infezioni virali.

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