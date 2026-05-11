Scarafaggi muffa e cibo senza tracciabilità | chiuso un supermercato a Latina dopo i controlli del NAS

Un supermercato di Latina è stato chiuso dai carabinieri del NAS a seguito di controlli che hanno evidenziato gravi carenze igieniche, presenza di muffa e alimenti privi di tracciabilità. Durante l'ispezione sono state riscontrate condizioni strutturali non conformi agli standard richiesti per la vendita di prodotti alimentari. La struttura è stata sottoposta a sequestro e chiusura amministrativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gravi carenze igieniche, alimenti privi di tracciabilità e condizioni strutturali incompatibili con gli standard richiesti per la vendita di prodotti alimentari. È quanto hanno accertato i Carabinieri del NAS di Latina durante un’ispezione in un supermercato del capoluogo pontino, conclusa con la sospensione totale dell’attività, lo smaltimento di oltre 370 chili di alimenti e sanzioni amministrative per 2.500 euro. L’ispezione nel supermercato. Il controllo rientra nelle attività di monitoraggio svolte dai Carabinieri del NAS per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Durante l’accesso ai locali, i militari hanno rilevato una situazione giudicata particolarmente critica, tanto da richiedere l’intervento immediato del personale della ASL di Latina.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scarafaggi, muffa e cibo senza tracciabilità: chiuso un supermercato a Latina dopo i controlli del NAS ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chiuso minimarket dopo i controlli del NasProseguono i controlli dei carabinieri del NAS di Latina nell’ambito delle attività di vigilanza al fine di garantire il rispetto delle norme in...