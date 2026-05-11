Santa Maria Capua Vetere riaperte tre infermerie in carcere

Nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono state riaperte tre infermerie interne, intervento che riguarda la gestione sanitaria all’interno della struttura. La riapertura si inserisce in un’operazione di miglioramento delle condizioni di assistenza sanitaria per i detenuti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le aree dedicate alla cura e al supporto medico all’interno del carcere.

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Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, riaperte tre infermerie interne: passo avanti per il diritto alla salute dei detenuti. Santa Maria Capua Vetere, un traguardo per la sanità penitenziaria. Un risultato atteso e significativo è stato raggiunto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sono state riaperte le tre infermerie interne dell’istituto penitenziario. Un traguardo importante, frutto di un intenso lavoro di mediazione istituzionale e di una collaborazione concreta tra i diversi enti coinvolti. La riapertura segna un passo decisivo nel miglioramento dell’assistenza sanitaria all’interno del carcere e rappresenta un segnale tangibile di attenzione ai diritti fondamentali delle persone detenute.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Santa Maria Capua Vetere, riaperte tre infermerie in carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Santa Maria Capua Vetere, violenze in carcere: 13 archiviazioni tra cui l'agente suicida Notizie correlate Leggi anche: Santa Maria Capua Vetere, rapina aggravata a un minore: 4 arresti in carcere Santa Maria Capua Vetere, tentano di far entrare droga in carcere: scoperti da A-Iron e TysonTempo di lettura: < 1 minutoSequestro di dosi di hashish, cocaina e crack, nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere, grazie al fiuto dei... Argomenti più discussi: Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020); Santa Maria Capua Vetere e Murcia, il sigillo del gemellaggio: Unite dall'arte di Salzillo; I 500 euro per aggiornarsi anche ai supplenti, a Santa Maria Capua Vetere 2.000 euro di risarcimento a ricorrente con Anief; CSM - Via libera alle nomine: Giovanna Napoletano presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mungo a Napoli Nord. L'apparenza è più forte anche se è lontana dalla verità. L'apparenza fa violenza anche alla verità. • Simonide #SentireIlMondo #SalaLettura Anfiteatro Campano. Santa Maria Capua a Vetere, Caserta. x.com