Santa Maria Capua Vetere rapina aggravata a un minore | 4 arresti in carcere

Quattro giovani sono stati arrestati e portati in carcere a Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di aver rapinato un ragazzo di 17 anni. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia locale, che hanno eseguito un’ordinanza del gip. La rapina si sarebbe verificata recentemente e gli arresti sono stati effettuati in esecuzione del provvedimento giudiziario.

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