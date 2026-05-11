Il 10 maggio è stato annunciato ufficialmente il matrimonio tra Rudy Zerbi e la sua compagna Grace Raccah, dopo tre anni di relazione. La coppia ha scelto di rendere pubblica la notizia e di condividere il momento con amici e familiari. Zerbi, noto giudice e produttore musicale, ha deciso di celebrare l’unione in privato, senza particolare pubblicità. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e i media.

Ieri, 10 maggio, Rudy Zerbi e la compagna Grace Raccah hanno scelto di rendere ufficiale la loro storia d'amore dopo tre anni di relazione Rudy Zerbi è convolato a nozze in gran segreto.Il coach diAmicidopo circa tre anni di relazione hascelto di unirsi ufficialmente alla fidanzata Grace Raccah.Il matrimonio è stato celebrato ieri, 10 maggio, con rito ebraico per rispettare il credo religioso della sposa. La storia d’amore tra Rudy e la ragazza è al centro dei gossip anche per ladifferenza di età, i due si passano infatti 22 anni: lui ne ha 57, lei 35. La differenza anagrafica, aveva raccontato Rudy Zerbi aVerissimo, non è mai stato un problema, anzi era stata una risorsa nei momenti più delicati: “Nei momenti difficili, dove bisogna essere grandi, la grande è lei”aveva affermato nel salotto di Silvia Toffanin.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rudy Zerbi si è sposato in segreto: ecco chi è la moglie

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