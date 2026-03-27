a wondrous flight di mes bisous analisi e recensione della fragranza

A Wondrous Flight, nuova fragranza del 2024 del marchio turco Mes Bisous, è stata creata dal nose Özge Erdogmu? Alt?nel. La composizione è stata annunciata come un'interpretazione olfattiva originale, senza ulteriori dettagli sulle note o sulla strategia di lancio. La fragranza rappresenta uno dei prodotti più recenti della casa di profumi e ha attirato l'attenzione per il suo debutto sul mercato.

A Wondrous Flight – Lanciata nel 2024, è una fragranza del brand turco Mes Bisous, il suo naso è Özge Erdo?mu? Alt?nel. Mes Bisous. Mes Bisous è un marchio dedicato alla scoperta interiore della seduzione. Poiché nel cervello umano si crea un legame indissolubile tra ricordi e profumi, ogni fragranza è pensata per evocare e rinvigorire diverse sfaccettature del nostro essere. Mes Bisous è progettato per svelare i desideri più intimi che custodiamo e dare inizio alla nostra autentica storia di tentazione. Ispirandosi ai romanzi in cui ci immergiamo, Mes Bisous ha creato storie avvincenti in cui noi siamo i protagonisti. Il profumo di ogni storia ispira e infonde forza, lasciando il segno e seducendo chiunque abbia la fortuna di annusarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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