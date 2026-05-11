Rose e sapori in Alta Langa | a Bossolasco torna la Festa della Fioritura

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026, il comune di Bossolasco ospiterà la Festa della Fioritura delle Rose, un evento dedicato alla valorizzazione delle piante e dei fiori locali. La manifestazione si svolgerà in diverse aree del paese, coinvolgendo esposizioni di rose e altre specie botaniche. Durante i tre giorni, saranno organizzate attività e iniziative aperte al pubblico, con particolare attenzione alla tradizione e alla cultura del territorio.

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Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026, Bossolasco celebra la bellezza e la varietà botanica con la nuova edizione della Festa della Fioritura delle Rose. Il celebre borgo dell'Alta Langa, in provincia di Cuneo, propone una tre giorni ricca di appuntamenti organizzata dalla Pro Loco con la.🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiori, artigianato e pure sapori. Torna la festa della primaveraÈ tornato Flora et Decora, uno degli appuntamenti più amati dai milanesi e dai visitatori che dà appuntamento al pubblico fino a domani nella storica... Leggi anche: Fiorinda, a Mollaro la festa della fioritura l'11 e il 12 aprile Argomenti più discussi: Bossolasco in fiore: torna la Festa delle Rose tra vivaismo d’élite e cultura; Festa della Fioritura delle Rose a Bossolasco: tre giorni tra colori, profumi, degustazioni e incontri; A Bossolasco la Festa della Fioritura delle Rose. Alta Langa Roma 2026: 47 produttori e 115 etichette in degustazione a Palazzo BrancaccioL’Alta Langa Docg torna nella Capitale per la terza edizione di Alta Langa Roma, in programma lunedì 11 maggio allo Spazio Field di Palazzo Brancaccio. 47 ... atnews.it