Roma su Belghali | contatti avviati con il Verona per l’esterno destro

La Roma ha iniziato le trattative con il Verona per acquistare Rafik Belghali, giocatore che attualmente appartiene al club veneto. Le parti hanno stabilito i primi contatti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. Belghali, esterno destro, è sotto contratto con il Verona e la trattativa è in corso. Al momento non sono stati annunciati sviluppi ufficiali o tempistiche definitive.

La Roma ha avviato i contatti ufficiali per Rafik Belghali, esterno destro di proprietà dell’ Hellas Verona. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista belga Sascha Tavolieri, il club giallorosso avrebbe già manifestato il proprio gradimento al calciatore, informandolo della volontà di portarlo a Trigoria nella prossima sessione estiva di mercato. I dialoghi tra le due società sono attualmente in corso e vengono definiti positivi. L’operazione si inserisce in una strategia di rafforzamento delle corsie laterali, reparto che la Roma intende rinnovare profondamente. Belghali, messosi in luce con la maglia degli scaligeri, rappresenta un profilo funzionale per età e margini di crescita, oltre a garantire una soluzione tattica flessibile per la difesa a quattro o per il centrocampo a cinque.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Belghali: contatti avviati con il Verona per l’esterno destro Notizie correlate Calciomercato Roma, il Betis piomba su Angelino: contatti avviatiNonostante la stagione travagliata vissuta dall’esterno spagnolo ex Lipsia, dapprima considerato out per una bronchite asmatica, poi sparito dai... Roma, Dybala verso l’addio: contatti avviati con il Boca JuniorsLa Joya valuta il ritorno in Argentina: la Roma studia il rinnovo al ribasso per giugno. Tutti gli aggiornamenti Mercato Roma, dal Belgio: occhi su Belghali, contatti positivi con l’Hellas VeronaIl nazionale algerino classe 2002, nato in Belgio, era già finito nel mirino del club giallorosso a gennaio al pari di Inter e Juventus ... msn.com Calciomercato Roma News/ Il Barça su un un centrocampista, concorrenza per Belghali (16 gennaio 2026)Il calciomercato Roma si sta attivando parecchio negli ultimi giorni forse anche dopo le dichiarazioni del tecnico Gian Piero Gasperini. L’allenatore della prima squadra aveva lasciato intendere che ... ilsussidiario.net