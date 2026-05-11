Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone si sono lasciati ma hanno fatto un patto I retroscena dietro l' addio

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone hanno interrotto la loro relazione, secondo quanto si apprende, senza conflitti evidenti. L'attrice, nota anche per aver avuto una relazione precedente con un attore, e il pilota avrebbero deciso di concludere il loro rapporto in modo amichevole, mantenendo un legame di rispetto reciproco. La coppia avrebbe anche raggiunto un accordo che avrebbe sancito la fine della loro storia.

La storia d'amore tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sarebbe già finita. L'attrice, ex compagna di Raoul Bova, e il pilota avrebbero deciso pacificamente di mettere fino alla loro breve relazione, che si sarebbe così trasformata in amicizia. A rivelarlo è il settimanale Chi, lo stesso che.🔗 Leggi su Today.it

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La storia d'amore tra Rocío Muñoz Morales con Andrea Iannone è giunta al capolinea. Lo scrive il settimanale Chi. Si tratterebbe di una rottura pacifica: l'attrice e il pilota si sentono ancora e vivono questa fase come una nuova amicizia. Lei, reduce dalla dol x.com

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