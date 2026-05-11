Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone perché si sono lasciati

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone hanno deciso di interrompere la loro relazione dopo settimane di voci e segnali di una crisi in corso. La notizia della separazione è stata confermata da fonti vicine ai due, che hanno riferito che la decisione è stata condivisa e consensuale. La coppia, nota nel mondo dello spettacolo e dello sport, si è così detta addio dopo un periodo di avvicinamenti e momenti difficili.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone si sono lasciati. Una rottura che non arriva come un fulmine a ciel sereno: le voci di una crisi si rincorrevano da settimane, e i segnali c’erano già tutti. La storia tra l’attrice e il pilota, nata a inizio anno e ufficializzata dopo gli scatti in Franciacorta, si è chiusa nel giro di pochi mesi. I due si sarebbero lasciati in modo pacifico, e continuerebbero a sentirsi trasformando quello che c’era in un rapporto di amicizia. Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, una storia durata pochi mesi. A rivelare la fine della relazione è la rubrica di Giuseppe Candela sul settimanale Chi. Il legame tra i Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone era venuto alla luce a gennaio, quando i paparazzi li avevano immortalati insieme all’uscita di un resort.🔗 Leggi su Dilei.it

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ELODIE E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI LUI BECCATO CON UN VOLTO FAMOSO!

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La storia d'amore tra Rocío Muñoz Morales con Andrea Iannone è giunta al capolinea. Lo scrive il settimanale Chi. Si tratterebbe di una rottura pacifica: l'attrice e il pilota si sentono ancora e vivono questa fase come una nuova amicizia. Lei, reduce dalla dol x.com

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