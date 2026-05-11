Ripetizioni e aiuto compiti? Crea il tuo profilo su Docentiit e trova subito studenti!

Un sito online permette a insegnanti e studenti di entrare in contatto. Gli insegnanti possono creare un profilo e offrire ripetizioni o aiuto con i compiti. Gli studenti, invece, cercano tutor per ricevere supporto scolastico. La piattaforma si propone come punto di incontro tra chi dà e chi riceve lezioni private, facilitando la connessione tra le parti attraverso il sito web.

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