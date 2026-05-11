Rimane bloccato col motorino in strada il soccorso si trasforma in incubo

Durante il fine settimana, i carabinieri di Udine hanno svolto numerosi controlli nelle aree di Udine e Martignacco. In questa occasione, sono state denunciate tre persone, accusate rispettivamente di furto, tentato furto e danneggiamento. Uno degli episodi ha visto un cittadino rimanere bloccato con il proprio motorino in strada, trasformando un tentativo di aiuto in una situazione difficile. Le operazioni fanno parte di un’intensa attività di controllo sul territorio.

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Fine settimana intenso per i carabinieri del Comando provinciale di Udine, impegnati in una serie di controlli sul territorio che hanno portato a tre denunce tra Udine e Martignacco per episodi di furto, tentato furto e danneggiamento.Finto soccorso dopo il guasto al ciclomotoreL’episodio più.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parapendista sbaglia atterraggio e rimane bloccato su un albero, soccorso a Vico Canavese di ValchiusaUn parapendista è rimasto bloccato tra i rami di alcuni alberi durante la fase di discesa, restando sospeso a circa otto metri di altezza con la vela... Argomenti più discussi: Rimane bloccato col motorino in strada, il soccorso si trasforma in incubo; Taglia dai campi per evitare il traffico: rimane bloccato col Defender. Ma non è finita...; Sei moto nuove per la stagione estiva in vendita a meno di 8.000 euro.