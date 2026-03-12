Apex Legends x Gundam | nuova mappa e armi laser in arrivo

Il 12 marzo 2026, nel mondo dei videogiochi, arriverà una collaborazione tra Apex Legends e Gundam. Questa novità porterà una nuova mappa ispirata alle ambientazioni della saga dei mecha giapponesi e introdurrà armi laser specifiche nel gameplay. La partnership coinvolge i team di sviluppo di Apex Legends e i produttori di Gundam, che hanno annunciato i contenuti in arrivo con un comunicato ufficiale.

Il 12 marzo 2026 segna l’inizio di una collaborazione senza precedenti tra il mondo del battle royale e la saga dei mecha giapponesi. Respawn Entertainment ha attivato immediatamente l’evento crossover su tutte le piattaforme, introducendo nuove modalità di gioco, armi speciali e un ambiente completamente ridisegnato ispirato all’universo Gundam. Questa unione non è solo cosmetica: il campo di battaglia si trasforma radicalmente con statue scalabili, relitti di Mobile Suit sparsi per la mappa Luna Distrutta e nuove meccaniche di combattimento che includono droni bit e fucili distruttori capaci di penetrare le coperture. Per i collezionisti, tre kit Gunpla in edizione limitata saranno disponibili per il pre-order a partire dal 18 marzo, portando l’estetica di Apex Legends nel mondo fisico dei modellini da assemblare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

