Rifiuti Ghera | La Regione a disposizione di Latina

Un rappresentante regionale ha annunciato che la regione è disponibile a facilitare la gestione dei rifiuti nel territorio di Latina. Si stanno considerando richieste per consentire a Rida Ambiente di ricevere l’indifferenziato anche durante i giorni festivi o di conferire in altre province. Inoltre, si sta valutando lo sviluppo dell’impiantistica di primo livello, come gli impianti di trasferenza, e le novità del nuovo piano regionale dei rifiuti.

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Richiedere a Rida Ambiente la possibilità di conferire l’indifferenziato anche di domenica o nei festivi, oppure di andare a conferire in altre province; l’impiantistica di primo livello, ad esempio per la trasferenza; gli sviluppi del nuovo piano regionale dei rifiuti. Sono i temi al centro.🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trasporti. Ghera: da Regione 30 per cento risorse aggiuntive a capoluoghi provinciaLa Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha recentemente approvato una delibera che... Leggi anche: Rifiuti RAEE, la provincia di Latina virtuosa nel Lazio Argomenti più discussi: Sora Circolare 2.6: al via il progetto per l’economia circolare. Impianto innovativo per il recupero dei rifiuti urbani residui; Sora, 5 milioni per Sora Circolare 2.6: nuovo impianto per il recupero dei rifiuti; Sora Circolare 2.6: via al progetto innovativo per il recupero dei rifiuti urbani; CORRUZIONE, FISSATO IL NUOVO RIESAME PER TIERO. Rifiuti, Ghera: L;a Regione a disposizione di LatinaRichiedere a Rida Ambiente la possibilità di conferire l’indifferenziato anche di domenica o nei festivi, oppure di andare a conferire in altre province; l’impiantistica di primo livello, ad esempio p ... latinatoday.it