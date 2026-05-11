Rifiuti Ghera | La Regione a disposizione di Latina
Un rappresentante regionale ha annunciato che la regione è disponibile a facilitare la gestione dei rifiuti nel territorio di Latina. Si stanno considerando richieste per consentire a Rida Ambiente di ricevere l’indifferenziato anche durante i giorni festivi o di conferire in altre province. Inoltre, si sta valutando lo sviluppo dell’impiantistica di primo livello, come gli impianti di trasferenza, e le novità del nuovo piano regionale dei rifiuti.
Richiedere a Rida Ambiente la possibilità di conferire l’indifferenziato anche di domenica o nei festivi, oppure di andare a conferire in altre province; l’impiantistica di primo livello, ad esempio per la trasferenza; gli sviluppi del nuovo piano regionale dei rifiuti. Sono i temi al centro.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Lo Speciale, dove la notizia è solo l'inizio. . Le parole del presidente Rocca e dell’assessore Ghera a margine della presentazione del nuovo piano rifiuti della Regione Lazio. #FrancescoRocca #News #Ghera #RegioneLazio facebook
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