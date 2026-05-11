Ricercato internazionale arrestato a Massafra Polizia
La polizia ha fermato a Massafra un uomo di 23 anni di nazionalità afgana, che era ricercato a livello internazionale. Era stato emesso un mandato d’arresto europeo dalla Germania, con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su un minore. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di controllo e identificazione della polizia locale. Il soggetto è stato quindi trasferito in carcere in attesa di essere estradato.
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di nazionalità afgana di 23 anni destinatario di mandato d’arresto europeo da parte della Germania per violenza sessuale su minore. Il personale specializzato della Squadra Mobile, sulla scorta di informazioni fornite dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione S.I.Re.N.E, ha appreso circa la probabile presenza nella nostra provincia di un 23enne afgano che in Germania si sarebbe reso responsabile del reato di violenza sessuale. Le meticolose indagini dei poliziotti e la loro...🔗 Leggi su Noinotizie.it
Notizie correlate
Ricercato a livello internazionale per traffico di stupefacenti viene arrestato all'aeroporto Catullo di VeronaUn cittadino serbo di 41 anni, ricercato a livello internazionale per «traffico di sostanze stupefacenti», è stato arrestato dalla polizia di Stato...
Clonatore di carte di credito arrestato a Pavia: era un ricercato internazionale fuggito dalla CaliforniaAccusato di frode elettronica e furto d'identità per cui rischia 10 anni di reclusione negli Stati Uniti, un uomo di 39 anni - proveniente dalla...