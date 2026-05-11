Ricercato internazionale arrestato a Massafra Polizia

La polizia ha fermato a Massafra un uomo di 23 anni di nazionalità afgana, che era ricercato a livello internazionale. Era stato emesso un mandato d’arresto europeo dalla Germania, con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su un minore. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di controllo e identificazione della polizia locale. Il soggetto è stato quindi trasferito in carcere in attesa di essere estradato.

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