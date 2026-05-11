Restyling dei comprensori sciistici toscani | fondi regionali a Province e Comuni per il turismo annuale

Da mercoledì 13 maggio inizierà l’assegnazione di fondi regionali destinati al restyling dei comprensori sciistici pubblici in Toscana. La ripartizione riguarda Province e Comuni della regione, con l’obiettivo di aggiornare e migliorare gli impianti di risalita utilizzati durante la stagione invernale. L’avvio dell’iter segue un accordo tra l’amministrazione regionale e le autorità locali, che prevedono l’utilizzo delle risorse per interventi di manutenzione e modernizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A partire da mercoledì 13 maggio prenderà il via l’iter per l’assegnazione di nuovi fondi destinati al rinnovamento degli impianti di risalita toscani di proprietà pubblica. L’avviso regionale mette sul piatto una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro, con la possibilità per gli enti interessati di presentare la documentazione necessaria entro la scadenza fissata al 15 giugno. La misura punta a dare nuovo slancio all’economia delle zone montane attraverso interventi di riqualificazione e ammodernamento. Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras inquadrano in questo modo le finalità dell’iniziativa: “Stanziamo risorse importanti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Restyling dei comprensori sciistici toscani: fondi regionali a Province e Comuni per il turismo annuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiumicino tra i Comuni beneficiari dei fondi regionali per le spiagge libereFiumicino, 31 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino rientra tra i beneficiari dei fondi regionali destinati al miglioramento delle spiagge libere in... Toscana diffusa, fondi regionali per la vendita dei giornaliUn contributo di duemila euro alle edicole e ai punti vendita non esclusivi localizzati nella cosiddetta Toscana diffusa, ovvero fuori dai grandi...