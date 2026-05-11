Una donna è stata arrestata a Reggio Calabria mentre viaggiava su un taxi, violando le misure di sorveglianza a cui era sottoposta. Durante il viaggio, sono stati trovati gioielli sottratti a due anziani di Bagnara Calabra. Le autorità stanno indagando sulle modalità con cui la donna è riuscita a eludere i controlli e sui dettagli del furto. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e verifiche in corso nella zona.

? Domande chiave Come ha fatto la donna a eludere i controlli con il taxi?. Quali gioielli sono stati sottratti agli anziani di Bagnara Calabra?. Perché la donna si trovava già sotto sorveglianza speciale?. Quanti altri furti simili ha commesso la sospettata nel territorio?.? In Breve Furto di gioielli e monili in oro ai danni di due anziani a Bagnara Calabra.. Gip di Palmi convalida arresto disponendo obbligo di dimora e firma quotidiana.. Carabinieri di Bagnara Calabra indagano su possibili altri furti nel territorio reggino.. Spostamenti illegali tramite taxi tra vari comuni della provincia reggina.. I Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno arrestato una donna a Rizziconi dopo che la stessa ha violato la sorveglianza speciale spostandosi con un taxi in vari comuni del Reggino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: arrestata donna che in taxi violava la sorveglianza

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