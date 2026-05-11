Recupero post-ictus donne | perché è più difficile? Lo studio

Uno studio analizza le ragioni per cui le donne incontrano maggiori difficoltà nel recupero dopo un ictus, evidenziando il ruolo della malnutrizione e dello stress ossidativo. I ricercatori hanno esaminato i fattori biologici e nutrizionali che influenzano il processo di riabilitazione, concentrandosi sulle differenze di genere. I risultati mostrano come questi aspetti possano incidere sulla ripresa, rendendo più complesso il percorso per le donne rispetto agli uomini.

Perché le donne faticano di più a recuperare dopo un ictus? Lo studio su malnutrizione e stress ossidativo. Il percorso di risalita dopo un ictus non è uguale per tutti, e la biologia sembra tracciare una linea di demarcazione netta tra i sessi. Nonostante i progressi della medicina, le evidenze cliniche mostrano che le donne incontrano maggiori ostacoli durante la riabilitazione. Un nuovo studio, condotto dall’ IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS e pubblicato sulla prestigiosa rivista Neurology International, getta luce su questo divario, individuando un legame cruciale tra stato nutrizionale e processi metabolici. I risultati, rilanciati in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, evidenziano una vulnerabilità femminile che affonda le radici in un intreccio complesso di fattori.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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