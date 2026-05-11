I New York Knicks hanno conquistato la vittoria in gara-4 contro una squadra che non ha raggiunto il record di triple e con un punteggio di 144-114. La squadra ha mostrato una buona prestazione, con protagonisti McBride e Brunson. Con questo risultato, i Knicks si sono qualificati per la finale della Eastern Conference e aspettano di conoscere l’avversario tra Detroit e Cleveland.

Mamma mia. Lo fanno esclamare i Knicks che nel giorno della festa della mamma mostrano i muscoli e il profilo migliore a Philadelphia. Dominano Gara 4 144-114, esibiscono uno show epocale da 3 punti nel primo tempo e chiudono la serie di secondo turno con i 76ers sul 4-0. Vincono per la settima volta di fila ai playoff 2026, addirittura. E così tornano in finale di Conference a Est a distanza di 12 mesi, da testa di serie numero 3, ma da favoriti, comunque, contro chiunque esca vincitore dalla serie tra Detroit e Cleveland. La partita della Xfinity Mobile Arena dura in sostanza appena 12 minuti dopo i quali New York, che insegue le prime Finals dal 1999, è già avanti di 19 punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Record di triple e Phila inesistente: i Knicks vincono ancora e vanno in finale a Est

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