In Minnesota, una vittoria sorprendente ha eliminato Jokic e la sua squadra dai playoff. I Timberwolves, privi di alcuni giocatori chiave, hanno comunque raggiunto le semifinali contro San Antonio. Nel frattempo, i Knicks hanno ottenuto una vittoria importante ad Atlanta, mentre la serie tra Boston e Philadelphia si decide in gara-7.

I Knicks distruggono gli Hawks e strappano il biglietto per il secondo turno, Philadelphia trascina Boston a gara-7 mentre i rimaneggiati Timberwolves riescono ad avere la meglio sui Nuggets e a chiudere la serie. I playoff di Jokic sono già finiti. I Knicks giocano una partita assolutamente irreale e distruggono gli Hawks, planando così al secondo turno. New York sembrava davvero in difficoltà sotto 1-2 nella serie, ma la truppa di coach Brown ha risposto alla grandissima, demolendo Atlanta nelle tre seguenti partite. La compagine newyorchese mette subito le cose in chiaro e con una partenza da cinema scombussola tutti i piani degli Hawks. Atlanta arriva al 11-9 poi la gara diventa un chiaro monologo dei Knicks.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Minnesota, che cuore! Senza stelle manda a casa Jokic. Knicks devastanti ad Atlanta, Boston-Phila a gara-7

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