Reading Party Napoli | un pomeriggio per rallentare e ritrovarsi

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, dalle 17:00 alle 19:30, si svolge un evento presso il CX Naples | Centrale Campus & Hotel, organizzato da Reading Rhythms e Libri Sottolineati. L'iniziativa, intitolata Reading Party Napoli, propone un pomeriggio dedicato alla lettura, invitando i partecipanti a rallentare e a trascorrere del tempo immersi in libri e conversazioni. L'evento si svolge in un locale nel centro della città e non prevede interventi ufficiali o relatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 24 maggio, dalle 17:00 alle 19:30, CX Naples Centrale Campus & Hotel ospita un nuovo Reading Party organizzato da Reading Rhythms e Libri Sottolineati.Nel cuore di Napoli, uno spazio contemporaneo e accogliente si trasforma in un luogo dedicato alla lettura condivisa, alla socialità e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Reading Party a Palermo: al Magnisi Studio un pomeriggio tra libri, silenzi e nuove connessioni

Reading Party Roma, lettura condivisa a San LorenzoDomenica 15 marzo 2026, dalle 17:00 alle 19:30, il The Social Hub Rome ospita un nuovo appuntamento con il Reading Party, il format di lettura...

Si parla di: Reading Party da Antro; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web