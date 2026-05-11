Reading Party Napoli | un pomeriggio per rallentare e ritrovarsi

Domenica 24 maggio, dalle 17:00 alle 19:30, si svolge un evento presso il CX Naples | Centrale Campus & Hotel, organizzato da Reading Rhythms e Libri Sottolineati. L'iniziativa, intitolata Reading Party Napoli, propone un pomeriggio dedicato alla lettura, invitando i partecipanti a rallentare e a trascorrere del tempo immersi in libri e conversazioni. L'evento si svolge in un locale nel centro della città e non prevede interventi ufficiali o relatori.

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