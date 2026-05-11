Rassegna Fronte del Porto FilmClub tutti i film in programma nel mese di maggio
Prosegue la stagione di cultura cinematografica 2026 con la rassegna "Fronte del Porto FilmClub", a cura dell'associazione culturale Veneto Padova Spettacoli realizzata in collaborazione con il Comune di Padova.Info e prenotazioni sul sito www.frontedelporto.wixsite.comfilmclub.ProgrammaLunedì.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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