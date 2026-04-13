Programma di aprile 2026 del Fronte del porto Filmclub

Il Fronte del Porto Filmclub di Padova ha annunciato il programma di aprile 2026. La rassegna è organizzata dall’Associazione culturale Veneto Padova Spettacoli, che si occupa da tempo di promuovere la cultura cinematografica nella città. Le proiezioni previste per il mese includono diverse pellicole selezionate e incontri con gli autori, senza indicare ulteriori dettagli sui titoli o le date specifiche.

Il programma di Aprile del Fronte del Porto Filmclub di Padova, l'attività di cultura cinematografica da sempre organizzata dall'Associazione culturale Veneto Padova Spettacoli. Una programmazione come sempre all'insegna della riproposta di film della storia del cinema, prime visioni di opere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it "The Cost of Growth", la proiezione del documentario alla Sala Fronte del Porto a PadovaDomenica 8 febbraio, ore 18 - Sala Fronte del Porto a Padova (via Santa Maria Assunta, 20) in programma “The Cost of Growth”, la proiezione del... La programmazione della settimana alla Sala Cinema Civica "Fronte del Porto"Prima settimana di aprile per la sala cinema civica Fronte del Porto, interessata da una importante riapertura partecipata con tante associazioni e...