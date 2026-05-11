Rassegna delle scuole di Riccione | premiati i piccoli Amici a 4 zampe accompagnati dal cane Zico della Polizia locale

Domenica 10 maggio si è inaugurata la rassegna conclusiva del “Progetto Speciale Riccione Scuola Beni naturali, ambientali e culturali”. L’evento ha presentato i percorsi educativi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune. Durante la manifestazione sono stati premiati i piccoli “Amici a 4 zampe” accompagnati dal cane Zico, appartenente alla Polizia locale. L’esposizione si è svolta in un contesto dedicato all’approfondimento delle attività scolastiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui