Rassegna delle scuole di Riccione | premiati i piccoli Amici a 4 zampe accompagnati dal cane Zico della Polizia locale
Domenica 10 maggio si è inaugurata la rassegna conclusiva del “Progetto Speciale Riccione Scuola Beni naturali, ambientali e culturali”. L’evento ha presentato i percorsi educativi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune. Durante la manifestazione sono stati premiati i piccoli “Amici a 4 zampe” accompagnati dal cane Zico, appartenente alla Polizia locale. L’esposizione si è svolta in un contesto dedicato all’approfondimento delle attività scolastiche.
Ha aperto ufficialmente i battenti ieri, domenica 10 maggio, la rassegna conclusiva del “Progetto Speciale Riccione Scuola Beni naturali, ambientali e culturali”, l’esposizione dei percorsi educativi e scolastici delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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