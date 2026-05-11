Rally Coppa Valtellina al fotofinish | Dipalma beffa Signor per 8 decimi nel debutto del CIR Challenger

La 69ª edizione della Rally Coppa Valtellina si è conclusa con un finale da cardiopalma, nel debutto del CIR Challenger 2026. La gara si è decisa negli ultimi chilometri, con un margine di soli otto decimi tra il primo e il secondo classificato. La competizione si è svolta in condizioni di grande tensione, portando alla luce un confronto serrato tra i due piloti in testa alla corsa.

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È stato un finale da batticuore quello della 69ª edizione della Rally Coppa Valtellina 2026, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger 2026. Dopo quasi 100 chilometri di prove speciali combattute sul filo dei decimi, Giuseppe Dipalma e il navigatore "Cobra" hanno conquistato il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PS 8/11 Montagna in Valtellina - AciBlueTeam - km 9,60 Notizie correlate Si scaldano i motori: arriva il weekend del Rally Coppa ValtellinaCon il varesino Laghi ed il bergamasco Prealpi Orobiche già alle spalle, la provincia di Sondrio farà da suggestivo scenario al terzo appuntamento... Leggi anche: Rally Coppa Valtellina a quota 69. Cento chilometri di emozioni Argomenti più discussi: Rally Coppa Valtellina: Dipalma e Cobra trionfano nell’edizione 2026; Si scaldano i motori: arriva il weekend del Rally Coppa Valtellina; Coppa Valtellina: il lungo duello Challenger premia Dipalma-Cobra; Rally Coppa Valtellina, gli equipaggi al via per la 69ª edizione. Rally Coppa Valtellina, ci siamo: è tutto pronto per la 69esima edizionePer il secondo anno consecutivo la gara valtellinese sarà anche valevole per il campionato nazionale dedicato ai fondi asfaltati; al via anche Alex Re e Simone Miele tra i piloti, Andrea Sassi e ... radiotsn.tv