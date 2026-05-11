Nel quartiere Quarticciolo, le vie sono sorprendentemente vuote e silenziose, soprattutto considerando che si tratta di un sabato sera. Le auto in circolazione sono poche, creando un’atmosfera insolita rispetto alla normale vivacità del quartiere in questa fascia oraria. La calma apparente si nota anche nelle piazze e nelle zone di ritrovo, dove il movimento è praticamente assente.

Le strade del Quarticciolo sono stranamente silenziose e quasi deserte per essere un sabato notte. Pochissime auto. Agli angoli, nell'ombra, non ci sono giovani nordafricani appostati in attesa di clienti. Dalle aiuole degli spazi verdi stavolta non si materializzano i "capetti" con i loro molossi al guinzaglio. E i ragazzi in cerca di spacciatori si contano sulle dita di una mano. Strano per una delle più grandi piazze di spaccio della Capitale, seconda, oggi, solo a Tor Bella Monaca. Si sentono però i passi di don Antonio Coluccia, che cammina con un vassoio tra le mani, e il bisbiglio degli uomini della sua scorta. L'aveva detto e l'ha fatto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quarticciolo, il presidio e la calma apparente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La rivalità Usa?Cina oltre la calma apparente. L’analisi di Mattis

Mali, calma apparente dopo le sparatorie dei terroristi islamici. Tajani: «Siamo in contatto con gli italiani»In Mali c’è una situazione di calma apparente, anche nella capitale Bamako e a Kati, “roccaforte” della giunta al potere dal 2020, dopo gli scontri...

Argomenti più discussi: Quarticciolo, blitz dei Carabinieri dall'alba alla sera contro droga e degrado: arresti e una pistola nella stanza di un bambino; Nuovo personale nel municipio, l'ufficio demografico di via Prenestina verso la riapertura; Roma, sette arresti tra Quarticciolo, Centocelle, San Giovanni e Ponte di Nona: la ricostruzione del blitz antidroga; Roma, don Coluccia tra i pusher a Quarticciolo. Poi l'annuncio: Presidi civici per esortare le coscienze.

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb UN PRETE ALL’INFERNO Nonostante i ripetuti blitz di Carabinieri e Polizia, gli spacciatori continuano a spadroneggiare al Quarticciolo. Un prete coraggioso, don Antonio Coluccia, nonostante anni di minacce, p - x.com x.com