PSDI Covelli guida la Calabria | piano per rilanciare il partito

Il PSDI in Calabria è guidato da Covelli, che ha presentato un piano per rafforzare il partito nella regione. Tra le questioni chiave ci sono le modalità con cui Covelli intende opporsi ai comitati non ufficiali e le strategie adottate dal partito per recuperare i valori storici di Saragat. La discussione si concentra sulle iniziative future e le misure concrete messe in atto per consolidare la presenza del partito in Calabria.

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? Domande chiave Come potrà Covelli contrastare i comitati non riconosciuti in Calabria?. Quali strategie userà il PSDI per recuperare i valori di Saragat?. Perché la segreteria nazionale ha escluso i gruppi di ricostruzione locali?. In che modo la nuova guida crotonese influenzerà le prossime elezioni?.? In Breve Obiettivo recupero valori storici del fondatore Giuseppe Saragat in tutta la Calabria.. Rifiuto di comitati non autorizzati che usano il simbolo del Sole Nascente.. Focus territoriale su province e borghi calabresi per il nuovo tesseramento associativo.. Necessità di unità interna in vista delle imminenti scadenze amministrative locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PSDI, Covelli guida la Calabria: piano per rilanciare il partito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Reggio Calabria: Sconti guida la 5ª circoscrizione per il partito? Cosa scoprirai Quali problemi concreti deve risolvere Sconti nei quartieri popolari? Come cambierà il rapporto tra cittadini e istituzioni nelle... Calabria, 26 comuni uniti a Roma: piano per rilanciare i borghiA Roma, presso la Sala Zuccali di Palazzo Giustiniani, si è riunito il 1° aprile scorso un gruppo di amministratori e rappresentanti locali per...