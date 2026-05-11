Protezione solare in città | la routine che difende la pelle e valorizza l’incarnato
Sempre più persone usano protezione solare anche in città, scegliendo prodotti con texture leggere e formule che combinano proprietà skincare e filtri innovativi. Le nuove creme SPF sono progettate per proteggere dai raggi UV, prevenire le macchie e ridurre i segni dell’invecchiamento cutaneo. Questa abitudine si sta diffondendo tra chi desidera prendersi cura della pelle quotidianamente, anche senza andare in vacanza o in spiaggia.
. Texture leggere, formule skincare e filtri di nuova generazione trasformano la crema SPF in un alleato urbano contro raggi UV, le macchie e l’invecchiamento cutaneo. La protezione solare non è più un’abitudine riservata alle giornate in spiaggia. Sempre più spesso dermatologi ed esperti skincare ricordano quanto l’esposizione quotidiana ai raggi UV, anche in città, possa incidere sull’invecchiamento cutaneo, sulla comparsa di macchie e sulla perdita di luminosità della pelle. Tra traffico, pause all’aperto, smart working in terrazza e lunghe giornate sotto il sole estivo, le creme viso ad alta protezione diventano così parte integrante della beauty routine quotidiana.🔗 Leggi su 361magazine.com
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