La partita tra Tottenham e Leeds si disputa lunedì, nella trentaseiesima giornata di Premier League. Il Tottenham cerca di ottenere la prima vittoria casalinga della stagione, mentre il Leeds tenta di allontanarsi dalla zona retrocessione. Entrambe le squadre sono arrivate a questa sfida con risultati recenti altalenanti e puntano a confermarsi in campionato. L'incontro si svolgerà allo stadio di proprietà del Tottenham.

Tottenham-Leeds è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico I tre risultati utili di fila conquistati – gli ultimi due altrettante vittoria in trasferta – hanno permesso al Tottenham di De Zerbi di essere padrone del proprio destino. Adesso la salvezza passa solamente dalle proprie gare, senza stare a guardare quello che fanno gli altri. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E contro il Leeds in casa per il tecnico italiano non solo dovrebbe arrivare un tris di vittorie, ma soprattutto la prima vittoria interna della nuova guida che avvicinerebbe, e anche sensibilmente, la salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Tottenham-Leeds: il tris e la prima in casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pronostico Leeds-Wolverhampton: la vittoria che chiude il cerchioLeeds-Wolverhampton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico E...

Pronostico Leeds-Sunderland: la partita decisivaLeeds-Sunderland è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Due...

Argomenti più discussi: Pronostico Tottenham-Leeds, De Zerbi a caccia di punti salvezza nel posticipo di Premier League; Pronostico Tottenham Hotspur - Leeds United: analisi e quote; Tottenham-Leeds (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Tottenham Leeds Premier League 11/5/26.