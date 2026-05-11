Pronostico Southampton-Middlesbrough | sulla semifinale incombe l’incubo penalizzazione
Martedì alle 21:00 si svolge la partita di ritorno delle semifinali playoff di Championship tra Southampton e Middlesbrough. La sfida si disputa in un momento in cui si discute anche di possibili penalizzazioni che potrebbero influenzare il risultato. Verranno trasmesse in diretta tv, e sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per analizzare l’incontro. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso verso la finale.
Southampton-Middlesbrough è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Championship e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Più che della semifinale playoff in sé tra Southampton e Middlesbrough, in Inghilterra in questi giorni tiene banco il cosiddetto Spygate 2.0, che potrebbe regalare qualche “sorpresa” in vista del match di ritorno tra Saints e Boro, reduci dallo 0-0 di sabato scorso. Sembra essere scoppiato un vero e proprio caso, che farà discutere. La EFL ha appena accusato il Southampton di violazione dei regolamenti per aver “spiato” un allenamento degli Smoggies attraverso delle presunte riprese non autorizzate.🔗 Leggi su Ilveggente.it
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