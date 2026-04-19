Brutale aggressione alla festa religiosa | gli strappano gli orecchini dall’orecchio e lo rapinano di mille euro Un 28enne in ospedale denunciati due fratelli

Durante una festa religiosa, un uomo di 28 anni è stato aggredito e rapinato. Gli aggressori gli hanno strappato gli orecchini dall’orecchio e sottratto circa mille euro. I Carabinieri di Parma Centro hanno identificato e denunciato due fratelli, rispettivamente di 22 e 25 anni, cittadini stranieri, come responsabili dell’episodio. Il 28enne è stato portato in ospedale per le ferite riportate.