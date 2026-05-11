Profanò una statua della Madonna in Libano | tre settimane di carcere per un soldato dell’Idf

Un soldato dell’esercito israeliano è stato condannato a tre settimane di detenzione per aver profanato una statua della Madonna nel sud del Libano. Durante l’episodio, il militare ha inserito una sigaretta nella bocca della statua, un gesto che ha suscitato reazioni e condanne. Le autorità militari hanno comunicato ufficialmente la sentenza, precisando la durata della detenzione e il comportamento considerato inappropriato.

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Le forze armate israeliane hanno condannato a 21 giorni di carcere il soldato che nel sud del Libano aveva profanato una statua della Madonna, mettendole una sigaretta in bocca. Il gesto, ripreso da un collega, era avvenuto nel villaggio di Debel e le immagini, venute alla luce e circolate sui social la settimana scorsa, avevano suscitato durissime polemiche. Anche perché, ancora prima, un soldato dell’Idf aveva profanato un crocifisso prendendolo a bastonare. Il militare che ha ripreso l’autore del vilipendio è stato condannato a 14 giorni di carcere. Israeli soldier desecrating a Virgin Mary statue by placing a cigarette in its mouth in southern Lebanon.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Profanò una statua della Madonna in Libano: tre settimane di carcere per un soldato dell’Idf ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Libano, soldato dell’IDF oltraggia una statua della Madonna con una sigaretta in boccaDopo la statua di Gesù presa a bastonate, ecco un nuovo oltraggio di un soldato israeliano a un simbolo religioso cristiano in Libano. Statua di Gesù profanata in Libano: 30 giorni di carcere al soldato dell'IdfL’esercito israeliano ha annunciato provvedimenti disciplinari nei confronti del soldato che ha distrutto con una mazza una statua di Gesù nel sud...