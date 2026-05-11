Principio di ipotermia e in preda al panico escursionista portato in salvo nella notte sul Carega

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2.30, la centrale del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino di Verona per un escursionista in difficoltà nelle vicinanze del Rifugio Scalorbi. L’uomo presentava segni di ipotermia e si trovava in stato di agitazione. La richiesta di aiuto è arrivata dalla centrale di Trento, che ha coordinato le operazioni di salvataggio.

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Erano circa le 2.30 della notte tra domenica e lunedì, quando la centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona, su richiesta di quella di Trento, per segnalare un escursionista con principi di ipotermia e in preda al panico che si trovava nelle vicinanze del Rifugio Scalorbi.🔗 Leggi su Veronasera.it

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