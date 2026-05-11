Principio di ipotermia e in preda al panico escursionista portato in salvo nella notte sul Carega

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2.30, la centrale del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino di Verona per un escursionista in difficoltà nelle vicinanze del Rifugio Scalorbi. L’uomo presentava segni di ipotermia e si trovava in stato di agitazione. La richiesta di aiuto è arrivata dalla centrale di Trento, che ha coordinato le operazioni di salvataggio.

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