L’influencer Federica prima rassicura tutti poi fugge da Dubai | Tornare in Italia è molto difficile

L’influencer Federica aveva inizialmente condiviso sui social immagini di vita serena a Dubai, ma successivamente ha espresso difficoltà nel tornare in Italia. Nella notte ha deciso di lasciare Dubai e di trasferirsi in Oman prima di tornare nel suo paese. La sua comunicazione sui social si è evoluta da rassicurazioni a dichiarazioni di incertezza riguardo al rientro.

Fermo, 5 marzo 2026 – Prima la tranquillità raccontata ai follower, poi i dubbi sul rientro e infine la decisione presa nella notte di lasciare Dubai per raggiungere l'Oman e tornare in Italia. In pochi giorni il racconto social dell'influencer fermana Federica Silenzi, nota come 'LaFederica', ha cambiato completamente direzione, trasformandosi in una sorta di diario in tempo reale seguito da migliaia di utenti. Le rassicurazioni iniziali Nei primi video pubblicati sui suoi profili, la creator marchigiana aveva cercato di rassicurare tutti sulle condizioni negli Emirati. Dalle prime storie in cui spiegava che negli Emirati la situazione è tranquilla ai dubbi sul rientro fino alla decisione improvvisa di spostarsi verso l'Oman per tornare in Italia.