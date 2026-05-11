Previsioni meteo per Avellino – 12 maggio 2026

Il 12 maggio 2026, ad Avellino, il meteo prevede una giornata con condizioni variabili. La mattina sarà contraddistinta da nuvole irregolari, mentre nel pomeriggio sono previste maggiori schiarite. Non sono previste precipitazioni significative durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, senza variazioni notevoli rispetto ai giorni precedenti. La situazione meteorologica indica un passaggio di nuvolosità con schiarite nel corso del pomeriggio.

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Ad Avellino il 12 maggio 2026 la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile, con maggiori schiarite nel corso del pomeriggio. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 21°C, mentre la minima sarà di 14°C.Lo zero termico si attesterà a 3272 metri.I venti soffieranno tesi sia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 12 marzo 2026Ad Avellino, il 12 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Argomenti più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 8 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 5 maggio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì Primo Maggio; Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Avellino. Meteo, via vai di perturbazioni con notevole rinforzo del ventoAl mattino su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e meridionale cielo poco nuvoloso. Maggiore nuvolosita' altrove, ma senza fenomeni. Temperature minime stazionarie. Nel pomeriggio tempo in prevalenza ... meteo.it