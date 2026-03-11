Previsioni meteo per Avellino – 12 marzo 2026

Il 12 marzo 2026, ad Avellino, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni e le condizioni meteorologiche rimarranno stabili durante le ore diurne. Le temperature si manterranno generalmente miti, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. La giornata si svolgerà con condizioni climatiche favorevoli e assenza di eventi atmosferici rilevanti.

Ad Avellino, il 12 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2060m. I venti saranno al.