A Dujiangyan, nella regione delle montagne del Min, si trova un sistema di irrigazione costruito intorno al 256 a.C. che rimane ancora operativo. Questa infrastruttura, considerata la più antica al mondo ancora in funzione, è stata progettata per distribuire l’acqua alle pianure fertili del Sichuan. Non contiene chiuse o dighe di grandi dimensioni, ma sfrutta le caratteristiche naturali del territorio per regolare il flusso dell’acqua.

Dove le montagne del Min incontrano le pianure fertili del Sichuan, un sistema d’irrigazione costruito intorno al 256 a.C. continua ancora oggi a controllare le acque del fiume Minjiang. Dujiangyan non è soltanto un monumento all’ingegno umano: è una città vivente che respira attraverso l’acqua che scorre da oltre due millenni, trasformando quella che era una regione flagellata dalle inondazioni nella “Terra dell’Abbondanza”. Quando si arriva a Dujiangyan, a circa sessanta chilometri da Chengdu, il rumore dell’acqua ti avvolge prima ancora di vedere il fiume. È un suono potente, ancestrale, che racconta di un’epoca in cui l’uomo scelse di collaborare con la natura invece di combatterla.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Dujiangyan: il sistema d’irrigazione più antico del mondo ancora funzionante

Notizie correlate

A Roma c’è il centro commerciale più antico del mondo: dove si trovaLa città di Roma custodisce il centro commerciale più antico del mondo, anche se è piuttosto diverso da come lo immaginiamo oggi.

Crystal Palace-Fiorentina, i viola sfidano “il club professionistico più antico del mondo”Firenze, 3 aprile 2026 – La storia non scende in campo per giocare le partite, ma ha un suo peso importante, un peso spesso sottovalutato, un...