Prelievi ematici sul paziente venuto a contatto con una donna morta per Hantavirus

Un ospedale di Padova sta monitorando alcuni pazienti che potrebbero essere stati esposti, anche in modo lieve, a una donna deceduta a causa di Hantavirus. Sono stati eseguiti prelievi ematici per verificare eventuali infezioni e valutare la possibile trasmissione del virus tra i soggetti coinvolti. La situazione riguarda persone che hanno avuto un contatto diretto o indiretto con la paziente.

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