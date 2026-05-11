Prelievi ematici sul paziente venuto a contatto con una donna morta per Hantavirus

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ospedale di Padova sta monitorando alcuni pazienti che potrebbero essere stati esposti, anche in modo lieve, a una donna deceduta a causa di Hantavirus. Sono stati eseguiti prelievi ematici per verificare eventuali infezioni e valutare la possibile trasmissione del virus tra i soggetti coinvolti. La situazione riguarda persone che hanno avuto un contatto diretto o indiretto con la paziente.

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L'ospedale di Padova è uno dei presidi sanitari italiani che sta ospitando pazienti potenzialmente a rischio per essere venuti a contatto, seppur in maniera marginale con una persona affetta da Hantavirus poi deceduta. La situazione è in continuo divenire. Si tratta di un cittadino sudafricano.In.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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