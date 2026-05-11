PosteMobile | migrazione su rete TIM completata con due mesi di anticipo

PosteMobile ha completato la migrazione alla rete TIM con due mesi di anticipo rispetto ai piani iniziali. Resta da capire quali utenti continueranno a usare altre reti e quali invece sono passati alla nuova infrastruttura. Per chi ha una SIM PosteCasa, non sono ancora stati comunicati dettagli specifici sui cambiamenti nelle prestazioni o sulla copertura, anche se si segnala una fase di transizione.

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? Domande chiave Quali utenti rimangono esclusi dal passaggio alla nuova rete TIM?. Come cambiano le prestazioni per chi ha una SIM PosteCasa?. Perché alcune linee business non hanno subito modifiche contrattuali?. Cosa comporta l'offerta di Poste Italiane per il futuro di TIM?.? In Breve Transizione iniziata il 23 febbraio 2026 con preavviso SMS entro 48 ore.. Copertura 4G garantita su oltre il 99% della popolazione con velocità 300 Mbps.. SIM ESP attivate prima del 14 luglio 2014 restano su rete Vodafone.. Poste Italiane propone OPAS da 10,8 miliardi di euro per acquisire TIM.. PosteMobile ha completato la migrazione verso l’infrastruttura di rete TIM nel mese di aprile 2026, anticipando di due mesi rispetto alla scadenza originariamente prevista per il processo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PosteMobile: migrazione su rete TIM completata con due mesi di anticipo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PosteMobile su TIM: migrazione senza disagi, cosa cambia perPosteMobile avvia la migrazione su rete TIM: cosa cambia per gli utenti Da questa settimana inizia la migrazione dei clienti PosteMobile sulla rete... Leggi anche: PosteMobile: migrazione a TIM, cosa cambia per i clienti dal 2026 Argomenti più discussi: PosteMobile passa alla rete TIM: la migrazione è ufficialmente completata; PosteMobile: tutti i clienti sono su rete TIM, migrazione completata; Poste Italiane vuole creare unico operatore telco con fusione PosteMobile e TIM Consumer; Poste vuole creare il primo operatore mobile in Italia con TIM Consumer.