Poste Italiane torna operativo nella versione Polis l' ufficio di Caulonia Marina

Da reggiotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna operativo l'ufficio postale di Caulonia Marina. Ad annunciarlo è Poste Italiane. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di viale Magna Grecia, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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