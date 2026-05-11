Poste Italiane torna operativo nella versione Polis l' ufficio di Caulonia Marina

Torna operativo l'ufficio postale di Caulonia Marina. Ad annunciarlo è Poste Italiane. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di viale Magna Grecia, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Dal Sole 24 Ore - Poste, trimestre ancora in crescita in vista dell’Opas su Tim. Ricavi in crescita dell’8 per cento. Redditività a livelli record, spiega una nota. Alzato a 3,4 miliardi di euro il target del risultato operativo per il 2026. #PosteItaliane ilsole24ore.co x.com