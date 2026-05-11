Poste italiane | al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Castiglion Fiorentino

A partire da mercoledì 13 maggio, l’ufficio postale di Castiglion Fiorentino sarà interessato da lavori di ristrutturazione nell’ambito del progetto “Polis”. Le operazioni hanno l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti e l’accoglienza per gli utenti, coinvolgendo interventi che dureranno alcuni giorni. La modifica interesserà gli orari e le modalità di accesso ai servizi postali nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo,11 maggio 2026 – Castiglion Fiorentino da mercoledì 13 maggio, sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Poste Italiane garantirà ai cittadini di Castiglion Fiorentino la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, dall’ufficio postale di Manciano Aretino sito in frazione Manciano, 44b aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Castiglion Fiorentino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoArezzo, 15 aprile 2026 – Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano. Argomenti più discussi: Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Castiglion Fiorentino; Centritalia News Informazione Quotidiana; Le Processioni della Settimana Santa, mostra in pieno svolgimento fino al prossimo 17 maggio alla chiesa di San Silvestro; Il Corsaro: Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve.