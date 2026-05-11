Playout Seconda F El Hanki regala la salvezza al Real Dragone Il Real Maranello finisce in Terza
Nel match di playout della seconda serie, El Hanki ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Real Dragone di ottenere la salvezza dopo aver vinto ai supplementari contro il Real Maranello, che invece retrocede in Terza. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 per i dragoni, con Bertugli, Martelli, Giannotti, Ori, Pirli, Fontana e Gualtieri L. schierati nella formazione titolare.
real dragone 1 real maranello 0 (ai supplementari) REAL DRAGONE: Bertugli, Martelli, Giannotti, Ori, Pirli, Fontana, Gualtieri L., Montagnani, Gualtieri C., Caminati (118’Pillai), Pirani (83’El Hanki). A disp. Beneventi, Balaban, Calzolari, Pigoni, Teneggi, Sassi, Ferrari. All. Simonetti REAL MARANELLO: Benati, Schiavoni, Ingrami, Palladino, Ruini, Halabi (84’Ingrami), Fascella (77’Anang), Motti (61’Cavaliere), Faedda, Giullari, Villano (95’Havaray). A disp. Venturelli L., Saighe, Rossetti, Darkeh, Venturelli A. All. Dalia Arbitro: Kuculi di Modena Reti: 119’ El Hanki Note: espulsi al 116’ Palladino e al 118’ espulso Havaray. Ammoniti Gualtieri L.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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