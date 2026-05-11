Playout Seconda F El Hanki regala la salvezza al Real Dragone Il Real Maranello finisce in Terza

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di playout della seconda serie, El Hanki ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Real Dragone di ottenere la salvezza dopo aver vinto ai supplementari contro il Real Maranello, che invece retrocede in Terza. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 per i dragoni, con Bertugli, Martelli, Giannotti, Ori, Pirli, Fontana e Gualtieri L. schierati nella formazione titolare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

real dragone 1 real maranello 0 (ai supplementari) REAL DRAGONE: Bertugli, Martelli, Giannotti, Ori, Pirli, Fontana, Gualtieri L., Montagnani, Gualtieri C., Caminati (118’Pillai), Pirani (83’El Hanki). A disp. Beneventi, Balaban, Calzolari, Pigoni, Teneggi, Sassi, Ferrari. All. Simonetti REAL MARANELLO: Benati, Schiavoni, Ingrami, Palladino, Ruini, Halabi (84’Ingrami), Fascella (77’Anang), Motti (61’Cavaliere), Faedda, Giullari, Villano (95’Havaray). A disp. Venturelli L., Saighe, Rossetti, Darkeh, Venturelli A. All. Dalia Arbitro: Kuculi di Modena Reti: 119’ El Hanki Note: espulsi al 116’ Palladino e al 118’ espulso Havaray. Ammoniti Gualtieri L.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

playout seconda f el hanki regala la salvezza al real dragone il real maranello finisce in terza
© Ilrestodelcarlino.it - Playout Seconda F. El Hanki regala la salvezza al Real Dragone. Il Real Maranello finisce in Terza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

GLI ANTICIPI: SECONDA E TERZA CATEGORIA. A Ciano l’illusione del Vetto dura solo 12’. Tiro al bersaglio della Plaza sul Real Casina: 9-0Cinque anticipi ieri delle reggiane nei dilettanti: sono scese in campo solo la Seconda e la Terza categoria.

Mafia Casino platform Features Real Wins Real People Real Joy in New Zealanddi calabro New Zealand’s online casino scene is competitive, but one brand has carved a niche for itself by focusing on what players actually sense.

Argomenti più discussi: Seconda Categoria: segui live i play off e i play out in tutto il Piemonte!; Dilettanti, i risultati di playoff e playout di domenica 10 maggio; Playout di Seconda categoria: sfide decisive per evitare la retrocessione; Il Tavola vince la Seconda. Playout per Jolly, Chiesanuova, Viaccia e La Querce.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web