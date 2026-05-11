Nel primo turno dei playoff di Serie C, il Potenza ha vinto 3-0 contro il Campobasso. La partita si è svolta senza significativi recuperi, con il Potenza che ha segnato tre reti e mantenuto il risultato fino al fischio finale. Il Campobasso ha tentato di reagire, ma non è riuscito a trovare la via del gol. La sfida si è disputata in uno stadio con un pubblico limitato, rispettando le normative vigenti.

? Domande chiave Come può il Campobasso ribaltare uno svantaggio così pesante?. Quali errori tattici hanno permesso al Potenza di colpire tre volte?. Perché i due gol annullati a Bifulco hanno cambiato la partita?. Chi dovrà sostituire Salines nel match decisivo al Viviani?.? In Breve Felippe segna al 17esimo su rigore, D'Auria al 30esimo e Siatounis al 45esimo.. Bifulco subisce due gol annullati per fuorigioco durante la sfida al Molinari.. Lancini e Cristallo ricevono ammonizioni e scontano squalifica per il prossimo turno.. Il ritorno si giocherà mercoledì 13 maggio allo stadio Alfredo Viviani.. Il Campobasso subisce un pesante colpo in casa allo stadio Molinari, dove il Potenza impone la propria legge con un netto 0-3 nel primo turno dei playoff nazionali di Serie C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie C: il Potenza travolge il Campobasso con un 3-0 netto

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