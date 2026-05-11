Nella serie delle semifinali di Western Conference dei playoff NBA, Oklahoma ha ottenuto una vittoria che ha portato il punteggio a 3-0 contro i Los Angeles Lakers. I Lakers si trovano ora in una posizione difficile, con poche possibilità di recuperare la serie. Le partite si sono svolte nelle ultime settimane, con Oklahoma che ha mostrato una netta supremazia sul campo.

Oklahoma vola sul 3-0 nella serie con i Los Angeles Lakers, valida per le semifinali di Western Conference nei playoff Nba. I Thunder campioni in carica dominano 131-108 in California e si ben tre match point per raggiungere le Finals a Ovest. Shai Gilgeous-Alexander (nella foto) non tradisce le attese e chiude con 23 punti e 9 assist, Chet Holmgren aggiunge 18 punti e 9 rimbalzi. Sponda Lakers, con sempre out per infortunio Luka Doncic, Rui Hachimura e LeBron James combinano 40 punti, ma la franchigia di Redick sarà già spalle al muro in gara-4 stanotte alle 4.30 italiane. OKC in questi playoff ha finora sempre vinto: il record di 7-0 la pone tra le cinque squadre della storia che hanno avuto un avvio così a senso unico nelle serie per il titolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff, campioni lanciatissimi. OKC va sul 3-0. I Lakers sono già spalle al muro

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