Nel match di playoff tra le squadre di basket femminile, Catanzaro ha vinto in trasferta contro Marigliano con il punteggio di 53-44. Durante la partita, Catanzaro ha mantenuto il vantaggio nonostante la rimonta di Tagliamento, che ha tentato di recuperare nel corso del secondo tempo. Nel terzo quarto, una giocatrice di Catanzaro ha segnato diversi punti decisivi, contribuendo a consolidare il risultato finale.

? Domande chiave Come ha fatto Catanzaro a frenare la rimonta di Tagliamento?. Chi è stata la giocatrice chiave per il terzo quarto giallorosso?. Perché la difesa di Marigliano non è riuscita a mantenere il vantaggio?. Come potrà la squadra di Natale correggere gli errori per il ritorno?.? In Breve Paoletti segna 15 punti e Guilavogui 12 per il successo di Catanzaro. Tagliamento realizza 17 punti per Marigliano nel tentativo di rimonta. Prossimo match decisivo mercoledì 13 ore 20 al PalaGreco. Assenti per Marigliano D’Amore, Belmonte, La Matta, Di Sarno e Garaffoni. L’Edilizia Innovativa Catanzaro ha conquistato il parquet di Marigliano con un punteggio di 53-44, portando a casa la prima sfida della finale playoff campana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff basket donne: Catanzaro domina a Marigliano con 53-44

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