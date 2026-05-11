Più qualità e meno costi | il piano regionale per rivoluzionare il settore della pesca

Il piano regionale per il settore della pesca prevede interventi mirati a migliorare le infrastrutture di sbarco del pescato e gli impianti utilizzati nei mercati ittici. Sono previsti lavori per aumentare la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità delle attività portuali legate alla pesca, con l’obiettivo di offrire maggiore qualità e ridurre i costi operativi. Le iniziative coinvolgono diverse aree portuali e si concentrano su interventi infrastrutturali specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dalle infrastrutture per lo sbarco del pescato agli impianti a servizio dei mercati ittici, passando per interventi destinati a migliorare sicurezza, efficienza e operatività delle attività portuali legate alla pesca. La Regione Emilia-Romagna investe oltre 2,1 milioni di euro per sostenere tre.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pesca siciliana in crisi: maltempo e costi bloccano il settoreLa pesca siciliana affronta una fase di profonda difficoltà economica e operativa, aggravata da condizioni meteomarine avverse che impediscono la... Argomenti più discussi: Più qualità e meno costi: il piano regionale per rivoluzionare il settore della pesca; Tumori, AIFA approva nuove terapie immuno-oncologiche: meno tempo in ospedale, più qualità di vita; Shipping Finance: meno operazioni, più qualità; Meno volumi, più qualità: il vending italiano si trasforma. Cinema, Giuli traccia la rotta: Più qualità, meno amichettismo. È finita l’era degli sprechi. E dichiara 626mln di fondi stanziati x.com Mi stava venendo in mente una follia: Cortina d'Ampezzo ad agosto reddit Meno rifiuti e più qualità così l’usato può valere oroPer molto tempo il mercato dell’usato è stato associato alla necessità, al risparmio o a una forma di consumo marginale. Oggi non è più così. La ... corriereadriatico.it